Тимати подтвердил, что снимется в «Холостяке» на ТНТ

Он отметил, что сезон с его участием станет одним из самых лучших за историю проекта.

Рэпер Тимати стал новым героем шоу «Холостяк», о чем он рассказал в своем Instagram-аккаунте. Артист отметил, что зрителям должен понравиться сезон с его участием – даже больше, чем с рэпером Егором Кридом. Коллега уже прокомментировал новость, подчеркивая, что Тимати повторяет за ним.

На сайте ТНТ сказано, что россияне смогут увидеть, что скрывается за «красивыми картинками роскошно жизни». Отмечается, что выход первых серий запланирован на весну 2021 года. Сейчас идет кастинг участниц.

Напоминаем, что совсем недавно Тимати расстался с матерью своего ребенка. Пользователи не верят, что он так быстро захотел новых отношений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати ответил на жалобы Решетовой на характер их сына. Блогер заявила, что у ее ребенка непростой характер и он хочет быть главным.