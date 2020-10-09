Тимати подтвердил, что снимется в «Холостяке» на ТНТ

Тимати подтвердил, что снимется в &#171;Холостяке&#187; на ТНТ
Тимур Юнусов. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Он отметил, что сезон с его участием станет одним из самых лучших за историю проекта.

Рэпер Тимати стал новым героем шоу «Холостяк», о чем он рассказал в своем Instagram-аккаунте. Артист отметил, что зрителям должен понравиться сезон с его участием – даже больше, чем с рэпером Егором Кридом. Коллега уже прокомментировал новость, подчеркивая, что Тимати повторяет за ним.

На сайте ТНТ сказано, что россияне смогут увидеть, что скрывается за «красивыми картинками роскошно жизни». Отмечается, что выход первых серий запланирован на весну 2021 года. Сейчас идет кастинг участниц.

Напоминаем, что совсем недавно Тимати расстался с матерью своего ребенка. Пользователи не верят, что он так быстро захотел новых отношений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тимати ответил на жалобы Решетовой на характер их сына. Блогер заявила, что у ее ребенка непростой характер и он хочет быть главным.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
егор крид тимати холостяк


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тимати подтвердил, что снимется в «Холостяке» на ТНТ
На Космонавтов приехали спасатели: автомобиль врезался в столб
В Петербурге суббота выдастся дождливой и достаточно теплой
Россиянин спас пассажиров переполненного автобуса после смерти водителя
В Ленобласти юный мотоциклист скончался после наезда на опору ЛЭП
В Москве из-за коронавируса скончались 30 пациентов
На набережной Черной Речки на трамвайных путях столкнулись две легковушки
Россияне жалуются на сбои в работе Facebook