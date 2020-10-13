Матильда Шнурова рассказала, что больше не руководит балетной школой в Петербурге

Матильда Шнурова рассказала, что больше не руководит балетной школой в Петербурге
Матильда Шнурова. Фото: instagram.com/matilda.shnurova

Школой управляет подруга ресторатора.

Экс-супруга Сергея Шнурова Матильда призналась, что больше не руководит балетной школой «Айседора» в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-аккаунте.

Поклонники были уверены, что Шнурова продолжает быть главой учреждения, но выяснилось, что ее пост теперь занимает балерина Мария Бархатова. Когда-то женщины вместе открыли школу. Не уточняется, по какой причине так произошло.

Напоминаем, что Матильда открыла в Санкт-Петербурге ресторан новой русской кухни «КоКоКо» (CoCoCo). Он не раз попадал в списки лучших заведений города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны доходы Матильды Шнуровой после развода с музыкантом. Компания «Новая русская кухня» принесла ей 34 млн рублей прибыли, выручка составила 166 млн рублей.

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