Врач-невролог рассказала, о чем свидетельствуют холодные ноги

Постоянно мерзнущие ноги могут указывать на развитие ряда заболеваний сосудистого или неврологического характера, объясняет врач-невролог Ирина Ляскина.

Если ощущению холодных ног не предшествовало купание в холодной воде или пребывание на морозе, то лучше обратиться к специалисту, заявила специалист в интервью «Пятому каналу». Такой симптом, в частности, может свидетельствовать о развитии болезни Рено или полинейропатии различного происхождения.

Первый недуг говорит о нарушении кровоснабжения конечностей, а второй подразумевает множественное повреждение периферических нервов. Кроме того, ноги могут мерзнуть при сахарном диабете, чрезмерном употреблении спиртного, заболеваний почек, печени или интоксикации тяжелыми металлами. Однако, все может оказаться и проще: важное значение играют правильно подобранная одежда и обувь — тесные моделей из искусственных материалов приобретать не стоит.