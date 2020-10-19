На решение проблемы водоснабжения Крыма направят около 50 млрд рублей

На полуострове есть проблемы с водой. Фото: Pixabay

На полуострове есть проблемы с водой. Фото: Pixabay

На эти средства планируют разработать новые источники воды, построить гидротехнические сооружения и объекты водоснабжения.

Правительство России выделило 50 миллиардов рублей для решения проблемы водоснабжения Крыма. Об этом сообщает РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на полуострове необходимо разработать новые источники воды, построить гидротехнические сооружения и объекты водоснабжения.

Отмечается, что в итоге удастся подать воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки. Таким образом удастся полностью обеспечить качественным водоснабжением всех жителей Крыма.

«Нужно сформировать там современную систему водоснабжения, чтобы жители и экономика Крыма больше не испытывали этих проблем и не опасались возможных отключений»,

— заявил Мишустин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды.