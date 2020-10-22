Новый корпус Госпиталя ветеранов войн получит отопление раньше срока

К 1 декабря строящийся корпус Госпиталя ветеранов войн будет присоединен к теплосетям. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

К 1 декабря строящийся корпус Госпиталя ветеранов войн будет присоединен к теплосетям. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

До конца года ГУП «ТЭК СПб» подключит к теплоснабжению два медицинских учреждения в Петербурге: новый корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице и станция скорой помощи на Ленинском проспекте.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, к 1 декабря строящийся корпус Госпиталя ветеранов войн будет присоединен к теплосетям. Поскольку трубопроводы пролегали под застройкой, коммуникации пришлось демонтировать и проложить 520 метров трубопроводов по новой трассе. При этом в договоре срок окончания работ указан на июль 2021 года.

Работы по подключению к теплоснабжению станции скорой помощи на Ленинском планируется завершить до конца ноября, чтобы приблизить дату открытия учреждения.

В следующем году ТЭК проложит теплосети еще к двум поликлиникам на Союзном проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ТЭК завершило реконструкцию теплосети на улице Руставели.