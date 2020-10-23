Новости о нехватке аппаратов ИВЛ в Ленобласти назвали фейком

Новости о нехватке аппаратов ИВЛ в Ленобласти назвали фейком
Аппараты ИВЛ жизненно необходимы при пневмонии. Фото: Pixabay

В правительстве Ленобласти заявили, что новости о том, что региону не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, не соответствует действительности. Информация распространяется в социальных сетях.

Сообщения о нехватке оборудования опровергают в группе «Минус коронавирус. Ленобласть» во «ВКонтакте».

В правительстве региона уточнили, что за последний месяц в Ленобласть поступил более 300 аппаратов ИВЛ российского и зарубежного производства. Всего больницы региона располагают более 800 аппаратами. В настоящее время из них для помощи пациентов используют только 39.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не понимает, почему в США не использовали аппараты искусственной вентиляции легких из России. До этого сообщалось о том, что США избавились от 45 аппаратов ИВЛ, подаренными Россией.

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