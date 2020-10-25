Греф сделал прививку от коронавируса

Глава правления Сбербанка объяснил, что ему приходится много общаться с людьми и не хочется заболеть.

Глава правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщили телеканалу «Россия 1». Он объяснил, что решился на вакцинацию, так как приходится много контактировать с людьми, но «выпадать на две-три недели из рабочего процесса» не хочется. Также прививки сделали ключевые менеджеры в банке.

Напоминаем, что Сбербанк весной 2020 года выделило три миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Часть средств потратили на вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и научного центра «Вектор».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Великобритании женщина 10 месяцев страдает от симптомов коронавируса. Она заболела еще в прошлом декабре, во время отпуска на Карибском море.