В Ленобласти заняты только 43 койки с аппаратами ИВЛ

В Ленобласти заняты только 43 койки с аппаратами ИВЛ
Ленобласть - в числе стабильных регионов по коронавирусу. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Ленинградской области более 400 коек оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких. При этом заняты из них пока только 43.

Как оказывается медицинская помощь пациентам с COVID-19 и пневмониями в Ленинградской области, выяснило издание Online47. Отмечается, что за последние сутки пациентам с коронавирусом помогали 94 врача и 245 медработников других категорий.

Уточняется, что к понедельнику, 26 октября, в регионе подготовили 1275 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время лечение проходят 794 пациента. При этом у 423-х диагностировали внебольничную пневмонию, еще у 371 подтвердили коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области вошла в число стабильных регионов по COVID-19. Самая тяжелая ситуация отмечена в Алтае, Новосибирской области, Севастополе, Псковской области и нескольких других регионах.

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