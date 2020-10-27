Глава ВОЗ: мировое сообщество не должно сдаваться в борьбе с COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебресиус призвал мировое сообщество не опускать руки в борьбе с коронавирусной пандемией, несмотря на то, что она набирает обороты.
Как сообщает ТАСС, глава ВОЗ напомнил, что на прошлой неделе было зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса и во многих странах наблюдается обеспокоенность из-за роста заболеваемости и числа пациентов в больницах.
По словам Гебресиуса, усталость от коронавируса, а в частности удаленная работа и учеба, невозможность отмечать праздники с друзьями и семьей или присутствовать при оплакивании любимых, является реальной, однако мировое сообщество не может и не должно сдаваться.
Он также призвал сделать все возможное для защиты работников здравоохранения.
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