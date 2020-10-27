В Петербурге за сутки на COVID-19 обследовали 33 тысячи человек

В Петербурге более 20 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся дома. Фото: Baltphoto

В Петербурге более 20 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся дома. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге в лабораториях продолжаются исследования проб на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки к специалистам поступили анализы еще 33424 человека.

Об этом во вторник, 27 октября, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Петербурге.

Так, уточняется, что под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 3839 человек. Большинство их них были вынуждены самоизолироваться. При этом за состоянием 1430 пациентов врачи наблюдают после того, как те общались с теми, у кого уже был диагностирован коронавирус. Еще 47 человек находятся в обсерваторе.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу. Специалисты считают, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в стране может стабилизироваться в начале декабря.