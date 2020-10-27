В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Темпы роста замедлятся после того, как переболеет 30% населения. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Темпы роста замедлятся после того, как переболеет 30% населения. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Роспотребнадзоре назвали ожидаемые сроки, когда Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в стране может стабилизироваться в начале декабря, передает ТАСС.

По словам специалиста, сейчас заболеваемость в России находится в фазе роста. «По законам эпидемиологии он продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней», — отметил Горелов, добавив, что стабилизация ожидается не раньше первой декады декабря.

Кроме того, он отметил, что в Москве ситуация с коронавирусом придет в норму быстрее, чем в регионах, поскольку столица раньше остальных «включилась в эпидемический процесс».

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день коронавирусом переболели менее одного процента населения планеты, в том числе и в России. По его словам, темпы роста замедлятся после того, как переболеет 30%, а после 60-70% вирус будет скорее сезонным заболеванием.

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