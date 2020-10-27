Министр здравоохранения Ростовской области покинула свою должность

Министр здравоохранения Ростовской области покинула свою должность
Татьяна Быковская. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Глава Министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку на фоне скандала с гибелью 13 пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Информация об уходе Татьяны Быковской со своего поста появилась во вторник, 27 октября, на сайте губернатора Ростовской области. В сообщении отмечается, что глава Минздрава покидает должность по собственному желанию, в связи с уходом на пенсию. Исполняющим обязанности министра в регионе назначен заместитель Быковской по лечебной работе Александр Крат.

Напомним, что в октябре стало известно о нехватке кислорода для аппаратов ИВЛ в больнице №20 города Ростов-на-Дону. Это послужило причиной смерти, по минимальным подсчетам, пяти человек. Медики пытались предотвратить беду, но заявки о перебоях и отключениях не возымели влияния.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что со случившимся разбираются местные власти. В Кремле считают, что они смогут оперативно выяснить все детали произошедшего.

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