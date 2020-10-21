Дмитрий Песков: местные власти разберутся в ситуации со смертью пациентов на ИВЛ в Ростове

Дмитрий Песков: местные власти разберутся в ситуации со смертью пациентов на ИВЛ в Ростове
В Ростове-на-Дону умерли пациенты с коронавирусом на ИВЛ. Фото: online47.ru

Кремль рассчитывает на то, что в Ростовской области власти смогут оперативно разобраться в ситуации со смертью пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, что ранее стало известно о смерти пациентов в больнице №20 в городе Ростов-на-Дону. Больные с коронавирусом задохнулись из-за нехватки медицинского кислорода.

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию и сказал, что ждет разбирательств от местных властей.

«Что касается информации по Ростову – да, это очень тревожная информация, мы видели ее. Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, приучились все проверять, но мы не сомневаемся, что региональные власти срочно выяснят, насколько это соответствует действительности и проведут необходимое разбирательство», – заявил Дмитрий Песков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что, по словам Роспотребнадзора, увеличивает шансы заболеть коронавирусной инфекцией.

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