Заболеваемость, койки, метро: какие насущеные проблемы Петербурга после ввода в строй нового ледокола обсудили Беглов и Путин

В Петербурге введен в строй новый неатомный ледокол «Виктор Черномырдин». Участие в церемонии принял президент России Владимир Путин. После этого он и губернатор города Александр Беглов отправились обсуждать важные для Северной столицы вопросы. Какие именно — читайте в материале Gazeta.SPb.ru.

Во вторник, 3 ноября, в Петербург прибыл президент России Владимир Путин. Ближе к вечеру его самолет приземлился в аэропорту «Пулково». Глава государства принял участие в церемонии ввода в строй дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин», который будет осваивать Арктику. В честь этого события в порту «Морской фасад» был поднят государственный флаг.

Напомним, что ледокол построили на Балтийском заводе. Работы должны были завершиться в 2015 году, но из-за переносов они закончились только в 2020-м.

Среди обязанностей «Виктора Черномырдина» преодоление двухметровых льдов, буксировка судов, выполнение аварийно-спасательных и подводных работ, ликвидация разливов нефти. Столь мощные ледоколы не строились в России более сорока лет, а сегодня они очень востребованы.

По словам президента, такие технологичные морские суда способны работать при низких температурах и проходить через сплошные льды. Они очень важны для России — великой Арктической державы. А также для реализации стратегических планов по развитию и освоению просторов Севера, перспективных транспортных и логистических маршрутов.

Кроме того, добавил Владимир Путин, сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет нигде в мире.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в свою очередь поблагодарил главу государства за поддержку петербургского судостроения, отметив, что нам есть чем гордиться:

«В этом году введен в эксплуатацию построенный на Балтийском заводе уникальный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Там же, на Балтийском заводе, завершено строительство ледокола «Арктика». «Адмиралтейские верфи» сейчас строят уникальную платформу «Северный полюс», которая позволит круглый год проводить исследования в Северном Ледовитом океане. Всего в этом году спущено на воду 9 судов», — сказал он.

После церемонии поднятия флага Путин и Беглов отправились обсуждать насущные проблемы города на Неве. Губернатор рассказал президенту об эпидемиологической ситуации. Так, Петербург перешагнул рубеж в 900 случаев заражения коронавирусом в день. Беглов от лица горожан выразил Путину благодарность за поддержку в борьбе с пандемией. Так, по поручению президента региону был выделен 21 млн рублей: деньги пошли на выплаты медикам, лекарства и закупку средств индивидуальной защиты.

Зашел разговор и о количестве коек. В городе для больных Covid-19 заняты около 80% из них, но резерв, по словам губернатора, есть. Вспомнили и о предыдущих договоренностях, например, новых станционарах-трансформерах. Четыре таких, по словам Александра Беглова, были заложены в июне. Они будут готовы в декабре, что даст еще 1200 коек.

Кроме этого были затронуты вопросы строительства метро. Например, компания «Метрострой», которая долгие годы развивала городскую подземку, будет заменена другой, сказал губернатор. Проблема заключается в ее плохом финансовом состоянии.

«Метрострой» находится в предбанкротном состоянии, он главный акционер. Город имеет всего-навсего 25 процентов, практически не управляет активами, потому что большинство сегодня находится у частных лиц. Но мы нашли решение, спасибо вам большое. Мы договорились с Банком ВТБ, создаем акционерное общество, 65 процентов акций этого акционерного общества ВТБ передает бесплатно городу, и мы начинаем, практически не прерывая строительство, с нового листа», — сообщил Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о том, какие проблемы президент и губернатор обсуждали на прошлой встрече и чем остался недоволен лидер страны.