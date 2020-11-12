МВД предложило разрешить российским подросткам водить машину

МВД предложило разрешить российским подросткам водить машину
Водитель-наставник сможет помочь в закреплении навыков безопасного вождения и будет контролировать соблюдение ПДД. Фото: pixabay

Россиянам могут разрешить водить автомобиль с 17 лет, однако до наступления совершеннолетия рядом должен находиться «водитель-наставник». Соответствующий законопроект разработан МВД.

Сейчас подростки могут начать учиться на водительские права с 17 лет, однако водить только с 18. Из-за этого, отмечают в ведомстве, многие водители с правами за год теряют практический навык.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, также предлагается изменить требования к водителям автобусов и троллейбусов. Предлагается пускать за руль общественного транспорта только тех, кто имеет опыт вождения от года.

Иностранцы же должны будут поменять свои права категории D и C на российские.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские автомобилисты назвали главные критерии при выборе машины. О внешнем виде автомобиля заботятся лишь 37% опрошенных.

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