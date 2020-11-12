Отрезанные конечности и бойня в маникюрном салоне: последние зверские убийства в Петербурге и Ленобласти

Gazeta.SPb рассказывает о последних жестоких убийствах в Петербурге и Ленинградской области, которые поразили местных жителей.

Накануне, 11 ноября, во Всеволожском районе Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве жены, совершенном прямо в салоне красоты.

Разбираться с супругой он пришел с топором и травматическим пистолетом. По версии следователей, мужчина 1968-го года рождения несколько раз выстрелил жене прямо в лицо, а затем принялся рубить ее топором. Женщина от таких травм скончалась на месте. Причиной убийства могла стать ревность.

Говоря о жестоких убийствах, нельзя не вспомнить о покушении в ноябре на семью в Петербурге, которое могло закончиться огромной трагедией.

Новость потрясла петербуржцев в минувшие выходные. События разворачивались в ночь на воскресенье, 8 ноября, в квартире одного из домов на Лужской улице. Как считают правоохранители, там 15-летний подросток напал с ножом на шестилетнюю племянницу. Он проткнул ей шею, живот и плечо. На крики прибежали родители мальчика. На это случай у него был приготовлен «травмат», который принадлежал его отцу. Затем, по версии следователей, он дважды выстрелил в голову матери. Злоумышленник также успел выстрелить и в сторону отца, однако тот скрутил его.

В ноябре новый оборот приняла история о смерти новорожденной девочки, которая скончалась в Петербурге еще весной. Тогда на теле девочки не зафиксировали никаких внешних признаков насильственной смерти. На этом, казалось бы, все. Однако в начале ноября была задержана мать девочки. Следствие считает, что она избила младенца – нанесла не меньше восьми ударов – била по голове и телу. Девочка, в результате, умерла на месте. Спустя два дня после задержания суд отправил мать под домашний арест. Оказалось, что она находится на пятом месяце беременности и у нее есть двулетний ребенок. Следователи просили отправить женщину под стражу. Судят злоумышленницу по дело об «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью».

В конце октября следователи сообщили об очередном убийстве в Петербурге с расчленением. В квартире на улице Димитрова была убита сотрудница Технологического института. Там правоохранители нашли тело женщины без пальца – на его месте была рана. Вскоре по подозрению в убийстве задержали мужчину 1984 года рождения. По версии следствия, он задушил женщину, а затем отрезал ей большой палец правой руки, чтобы воспользоваться ее мобильником.

В том же месяце петербургской школьнице предъявили обвинение в убийстве своей бабушки. Женщина 1942 года рождения была найдена мертвой в квартире на Ланском шоссе. По предварительным данным, родственницы поругались, и девушка схватилась за нож. Она, как минимум, трижды ударила им бабушку в живот. По версии следователей, девушка также нанесла множественные удары неустановленным следствием предметом в область головы и туловища пенсионерки.

В октябре также правоохранители смогли задержать подозреваемого в убийстве рабочего, останки которого нашли в мешке в Екатерингофке.

Неприятное открытие ждало местного рыбака, который открыл мешок, всплывший в реке в сентябре. Внутри лежали человеческие останки. Специалисты смогли установить, что части тела принадлежат мужчине, который в сентябре ушел на работу и не вернулся.

После удалось задержать и 34-летнего подозреваемого. Следователи полагают, что между мужчинами произошел конфликт и один ударил другого ножом в шею. После этого злоумышленник решил расчленить тело знакомого. Пилил ножовкой. Он отчленил голову и конечности, останки разложил по капроновым мешкам и выбросил в Неву.