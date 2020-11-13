Отмена диспансеризации, перевод вузов на «дистанционку», новая тест-система: последние данные по Covid-19 в Петербурге

В Петербурге вводят очередной пакет антикоронавирусных ограничений, вузы отправляют на дистанционное обучение, плановую медпомощь и диспансеризацию отменяют, город объединяется с Ленобластью, чтобы вместе противостоять опасной заразе: Gazeta.SPb.ru рассказывает о ситуации с Covid-19 в Петербурге.

Статистика

За последние сутки в Петербурге коронавирусом заразились 1 756 человек. 912 выздоровели, 61 умер. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Всего в начала пандемии в нашем городе опасную инфекцию подхватили 77 908 петербуржцев.

Печально, но факт: по суточной смертности от Covid-19 Петербург обогнал Москву.

Ограничения

С 14 ноября в Северной столице вступит в силу еще ряд ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. По 15 января уже следующего года для петербуржцев будет под запретом проведение любых мероприятий — и в помещении, и на открытом воздухе — численностью более 50 человек. Остальные придется в отдельном порядке согласовывать с властями. С 16 ноября в театры и концертные залы будут пускать только тех зрителей, в билетах которых указаны места. С этого же срока организации обязуются перевести сотрудников старше 65 лет на «удаленку». Исключение сделают для педагогов, медиков, работников транспорта и торговли. Кроме того, в Северной столице вводится режим самоизоляции для пожилых горожан и тех, кто страдает от хронических заболеваний. Эти меры пополнили список других, появившихся ранее.

Вместе с этим в Петербурге отменят профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. Данное постановление губернатора Александра Беглова вступит в силу также 14 ноября.

Напомним также, что Минобрнауки РФ распорядилось перевести подведомственные ему вузы Петербурга и Москвы на дистанционное обучение. Соответствующий приказ появился 11 ноября. Согласное документу, реализовывать образовательные программы с применением исключительно электронных технологий высшие учебные заведения начнут 13 ноября, а закончат лишь 6 февраля. Gazeta.SPb.ru рассказывала, что придется сделать петербургским вузам, и как студенты-практиканты будут набираться профессионального опыта.

Нагрузка на систему

По словам губернатора Александра Беглова, система здравоохранения Петербурга испытание пандемией выдерживает, но нагрузка на медиков и стационары все время возрастает. В ближайшее время, отметил градоначальник, для пациентов, больных коронавирусом, развернут около 12 тысяч коек. Запас пока есть, но если инфекция не сбавит обороты, то в ковидные придется перевести даже плановые койки.

Тесты

Тем временем, в нашем городе разработали новую тест-систему для определения суммарных антител к Covid-19. Она получила название SARS-CoV-2-CoronaPass, успешно пройдя клинические испытания и показав высокую эффективность.

Объединение усилий

Александр Беглов заявил об объединении усилий двух соседних регионов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, петербуржцы, находящиеся в Ленинградской области, смогут получить лечение в областных стационарах, а жители 47 региона, которые пребывают в Северной столице, — в городских больницах.