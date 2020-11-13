Мужчина похитил миллион с банковским счетов петербурженки и попался полиции

Мужчина похитил миллион с банковским счетов петербурженки и попался полиции
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе Петербурга неизвестный похитил миллион с банковских счетов женщины. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Инцидент произошел период с 2 по 14 сентября. Злоумышленник неустановленным способом похитил у гражданки 1,1 млн рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 11 ноября стражи порядка задержали подозреваемого. 27-летнего мужчину поймали на улице Новостроек.

В ходе личного досмотра были изъяты 2 банковские карты на которые переводились деньги. Мужчине назначено обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали за избиение и грабеж пенсионерки на улице Пестеля. В отдел полиции обратилась 69-летняя женщина.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание кража


 

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