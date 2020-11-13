Участники, даты, локации: что известно о матчах Евро-2020 в Петербурге

Стали известны все 24 участника чемпионата Европы по футболу, часть матчей которого пройдет и в Петербурге. Gazeta.SPb рассказывает, что еще известно о турнире в Северной столице.

Чемпионат Европы по футболу, как ожидается, пройдет в этом году с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир впервые в своей истории пройдет не на территории оной страны. Чемпионат примут сразу 12 стран-членов УЕФА. В Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один четвертьфинал.

Теперь окончательно известно, что сборная России проведет в Петербурге первые две игры. Так, 12 июня команда выйдет на поле против Бельгии, а 16 июня – против Финляндии. Третьим матчем, который примет Северная столица, станет игра между Бельгией и Финляндией. Четвертьфинальный матч в Петербурге запланирован на 2 июля.

В октябре сообщалось о том, что организаторы пока еще точно не знают, как будет проходить чемпионат Европы по футболу в Петербурге. Над планом городские власти работают вместе с Союзом европейских футбольных ассоциаций.

Несмотря на это, уже известно, что тренироваться футболисты стран-участниц будут на стадионе «Петровский», а также на спортивной базе в Зеленогорске.

Еще до отмены чемпионата в этом году городские власти определились с тем, где разместятся фан-зоны, которые примут тысячи болельщиков. Их должны были организовать на Дворцовой и Конюшенной площадях. На первой планировали размещать до 15 тысяч человек.

В сентябре во время очередного обсуждения подготовки турнира в Петербурге в Смольном выбор этих зон подтвердили.

Кроме того, до отмены чемпионата правительство Петербурга утвердило бесплатный проезд для болельщиков. Предполагается, что фанаты не будут платить на маршрутах спортивных соревнований. Речь, в частности шла о метро, пригородных электричках, трамваях и специальных шаттлах.

Еще зимой в Петербурге также сформировали по итогам отбора команду из 1200 волонтеров. Оргкомитет получил почти 40 тысяч заявок от жителей 159 стран, которые высказали желание стать волонтерами. Средний возраст набранных волонтеров в Петербурге составляет 26 лет, а самому старшему волонтеру 81 год. На чемпионат в Северную столицу приедут волонтеры из 48 российских регионов. Также в проведении матчей будут помогать 35 иностранцев.

Отметим, что в Петербурге бюджет Евро-2020 составит 3,5 млрд рублей. Менять эту сумму, несмотря на перенос чемпионата, не планировали.