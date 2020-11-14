Две петербурженки ожесточенно подрались в вагоне метро

Девушки хватали друг друга за волосы и катались по полу.

В петербургском метро произошла драка в одном из вагонов метро на станции «Лесная». Видео опубликовали сегодня, 14 ноября, в Telegram-канале 78.ru.

Участницами потасовки стали две девушки. Что стало причиной недопонимания – непонятно. Понятно лишь, что в какой-то момент слов для выяснения отношений не хватило и поэтому в ход пошли кулаки. Горожанки хватали друг друга за волосы и успели поваляться на полу. Их пытались разнять двое мужчин, но в итоге пришлось вызывать сотрудников подземки. На подмогу пришла женщина, которая смогла утихомирить агрессивных пассажирок.

Обстоятельства инцидента выясняются. Остается надеяться, что никто серьезно не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге вынесли приговор дебоширу, устроившему драку в «Пятерочке». Суд, приняв во внимание обстоятельства, назначил ему условный срок в размере 2 года 1 месяца с испытательным сроком 2,5 года.