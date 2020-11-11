В Петербурге вынесли приговор дебоширу, устроившему драку в «Пятерочке»

Московский районный суд вынес решение по уголовное делу в отношении петербуржца, который устроил скандал в супермаркете на улице Ленсовета и разбил бутылку об голову оппонентов.

По версии следствия, 25 февраля текущего года обвиняемый, находясь в торговом зале «Пятерочки», вследствие внезапной ссоры со своим собеседником схватил бутылку шампанского и нанес оппоненту множество ударов по голове, повлекших за собой тяжкий вред здоровью.

В приступе ярости мужчина обрушился с ударами на еще одного посетителя супермаркета, который, к счастью, получил легкие травмы. Злоумышленник полностью признал вину и раскаялся. Суд, приняв во внимание обстоятельства, назначил дебоширу условный срок в размере 2 года 1 месяца с испытательным сроком 2,5 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске в салоне красоты мужчина топором зарубил свою супругу.