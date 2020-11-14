Пассажиры вынуждены подниматься по сломанному эскалатору на станции «Ладожская»

В Северной столице эскалатор на четвертой линии метрополитена сломался на подъем. Пассажиры продолжают движение сами на «Ладожской» станции.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Уточняется, что поломка произошла вечером в субботу, 14 ноября. Застрявшие пассажиры на подъемнике вынуждены сами продолжать движение.

На данный момент неизвестна причина поломки. Сотрудники метрополитена исправят данные неудобства после освобождения эскалатора.

Информации о пострадавших из-за аварии не поступало.

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