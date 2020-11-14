Пассажиры вынуждены подниматься по сломанному эскалатору на станции «Ладожская»

Пассажиры вынуждены подниматься по сломанному эскалатору на станции «Ладожская»
Поломка эскалатора на "Ладожской". Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице эскалатор на четвертой линии метрополитена сломался на подъем. Пассажиры продолжают движение сами на «Ладожской» станции.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Уточняется, что поломка произошла вечером в субботу, 14 ноября. Застрявшие пассажиры на подъемнике вынуждены сами продолжать движение.

На данный момент неизвестна причина поломки. Сотрудники метрополитена исправят данные неудобства после освобождения эскалатора.

Информации о пострадавших из-за аварии не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что две петербурженки ожесточённо подрались в вагоне метро.

Горожанки хватали друг друга за волосы и успели поваляться на полу. Их пытались разнять двое мужчин, но в итоге пришлось вызывать сотрудников подземки. На подмогу пришла женщина, которая смогла утихомирить агрессивных пассажирок.

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