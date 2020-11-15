Глава Минтраса рассказал о положительном результате теста на коронавирус

Теперь Савельев ушел на самоизоляцию.

Новый министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что теперь ему предстоит самоизолироваться, чтобы уберечь окружающих от заражения.

Исполнять обязанности Савельева будет руководитель Росавиации Александр Нерадько, который является также первым заместителем министра.

Напоминаем, что Савельева назначили на высокую должность всего несколько дней назад – 10 ноября. Он сменил на посту Евгений Дитриха, а до этого руководил «Аэрофлотом».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду. Специалист подчеркнул, что основные риски в таких заведениях связаны с нарушением мер профилактики — отсутствием на посетителях средств индивидуальной защиты и несоблюдением социальной дистанции.