В Петербурге начали действовать новые ограничительные меры для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для пенсионеров и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будет действовать до 15 января 2021 года. Фото: pixabay.com

Режим самоизоляции для пенсионеров и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будет действовать до 15 января 2021 года. Фото: pixabay.com

В понедельник, 16 ноября, в Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения, согласно изменениям, внесенным в Постановление №121 губернатором Александром Бегловым.

В частности, жителям Северной столицы старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, включенными в перечень городского комитета по здравоохранению, предписывается обязательное соблюдение режима самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае визита к врачу или в близлежащие магазины, на прогулку с домашними животными или для занятий спортом.

Напомним, что, помимо режима самоизоляции, ограничено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Такие культурные учреждения как кино и театры, в свою очередь, могут заполнять залы лишь наполовину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге впервые с начала пандемии зафиксировано более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки.