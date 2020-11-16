Комитет по культуре Петербурга утвердил порядок проведения мероприятий численностью более 50 человек

Комитет по культуре Северной столицы в рамках исполнения Постановления №121 утвердил порядок согласования ведомством проведения массовых мероприятий численностью более 50 человек.

Для согласования культурного или зрелищного мероприятия организатор должен направить заявку на электронную почту Комитета, не позднее чем за пять рабочих дней до его проведения. Если мероприятие должно состояться до 20 ноября, то заявка должна быть отправлен не позднее, чем за один рабочий день.

К заявлению должна прилагаться копия QR-кода, разрешающего работу организации во время пандемии, а также копия нормативного акта, подтверждающего, что объект проведения мероприятия соблюдает все стандарты безопасности. Кроме того, организаторы должны обосновать необходимость проведения ивента в условиях пандемии, а также предоставить сценарий мероприятия. Форму заявки также можно найти на сайте комитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 ноября в Петербурге вступили в силу новые ограничительные меры.