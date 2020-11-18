Жена Дзюбы думает о разводе

Жена Дзюбы думает о разводе
Дзюба может расстаться с женой из-за скандала. Фото: ФК "Зенит"

Девушка якобы хочет расстаться с футболистов из-за скандального видео.

Жена нападающего «Зенита» Кристина Дзюба думает о разводе, о чем сообщает ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники. В материалах говорится, что последней каплей стала публикация скандального интимного видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением.

Друзья семьи отмечают, что Кристина сильно обиделась на супруга и считает, что своим действиями он как будто насмехается над ней. Сама супруга Дзюбы никак не комментирует слухи.

Напоминаем, что о разводе пары СМИ писали также в 2015 году, когда игрока заметили целующимся с ведущей канала «Матч ТВ» Марией Орзул.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-футболист «Спартака» просит Дзюбу не делать интимных фото. Он поддержал футболиста и дал ему совет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
артем дзюба зенит развод


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали фехтовальщика: его подозревают в нападении на приезжих
В Москве из-за коронавируса скончались 73 пациента
Жители Кировского района пожаловались на отключение света
Витас пристыдил российских артистов за нытье из-за «бабла»
Смольный вводит новые ограничения из-за пандемии
На Звездной из-за ДТП затруднено движение
СКА проиграл «Трактору» со счетом 0:1
Стало известно о смерти актрисы Любовь Румянцевой