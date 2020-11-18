Жена Дзюбы думает о разводе

Девушка якобы хочет расстаться с футболистов из-за скандального видео.

Жена нападающего «Зенита» Кристина Дзюба думает о разводе, о чем сообщает ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники. В материалах говорится, что последней каплей стала публикация скандального интимного видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением.

Друзья семьи отмечают, что Кристина сильно обиделась на супруга и считает, что своим действиями он как будто насмехается над ней. Сама супруга Дзюбы никак не комментирует слухи.

Напоминаем, что о разводе пары СМИ писали также в 2015 году, когда игрока заметили целующимся с ведущей канала «Матч ТВ» Марией Орзул.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-футболист «Спартака» просит Дзюбу не делать интимных фото. Он поддержал футболиста и дал ему совет.