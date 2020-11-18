Экс-футболист «Спартака» просит Дзюбу не делать интимных фото

Футболист не осуждает своего коллегу и даже захотел поддержать Дзюбу. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Футболист не осуждает своего коллегу и даже захотел поддержать Дзюбу. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Он поддержал футболиста и дал ему совет.

Бывший футболист «Спартака» Джано Ананидзе прокомментировал секс-скандал с участием игрока «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом пишет Ctnews.

Он отметил, что футболист уже сказал все сам и желает «перевернуть страницу». Ананидзе захотел всего лишь поддержать Дзюбу, а также посоветовать ему больше ничего не фотографировать. Игрок добавил, что интимный ролик – это частная жизнь. Ананидзе заверил, что лично писал Дзюбе, чтобы подбодрить его в сложившейся ситуации.

Напоминаем, что недавно в сеть выложили ролик, на котором Дзюба самоудовлетворяется. Он стал причиной не только для шуток, но и ряда громких скандалов: так, футболисту запретили выходить на поле за сборную России на ближайших мачтах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» не собирается продавать Дзюбу из-за секс-скандала.