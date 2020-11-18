Экс-футболист «Спартака» просит Дзюбу не делать интимных фото

Экс-футболист &#171;Спартака&#187; просит Дзюбу не делать интимных фото
Футболист не осуждает своего коллегу и даже захотел поддержать Дзюбу. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Он поддержал футболиста и дал ему совет.

Бывший футболист «Спартака» Джано Ананидзе прокомментировал секс-скандал с участием игрока «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом пишет Ctnews.

Он отметил, что футболист уже сказал все сам и желает «перевернуть страницу». Ананидзе захотел всего лишь поддержать Дзюбу, а также посоветовать ему больше ничего не фотографировать. Игрок добавил, что интимный ролик – это частная жизнь. Ананидзе заверил, что лично писал Дзюбе, чтобы подбодрить его в сложившейся ситуации.

Напоминаем, что недавно в сеть выложили ролик, на котором Дзюба самоудовлетворяется. Он стал причиной не только для шуток, но и ряда громких скандалов: так, футболисту запретили выходить на поле за сборную России на ближайших мачтах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» не собирается продавать Дзюбу из-за секс-скандала.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
артем дзюба джано ананидзе спартак


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти тушили крупный пожар: горел частный до и пристройка
Шнуров оказался самым «дорогим» музыкантом
На проспекте Металлистов произошло серьезное ДТП
В Мурино на мальчика в школе упали ворота: возбуждено уголовное дело
На Народной улице не смогли разъехаться две легковушки
Ученые рассказали необычный способ убить коронавирус
Избирательный штаб Трампа запросил пересчет голосов в двух округах штата ...
ВОЗ предостерегла от лечения коронавируса антибиотиками