Утренние пробки в Петербурге оцениваются в 4 балла

Утренние пробки в Петербурге оцениваются в 4 балла
Пробки в городе составляют 4 балла. Фото: Скриншот сервиса "Яндекс.Пробки"

Водители Северной столице стоят в пробках на дорогах города. Загруженность трасс составляет 4 балла.

Об этом стало известно утром в четверг, 19 ноября. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 10:00 утра проблемы в городе заметно увеличились.

Зоны с «красным цветом» заметны на Садовой улице до Инженерной. Также покраснения есть на набережной Кутузова.

В целом, ситуация в городе должна исправиться к 11:00 часам утра. Кроме этого, некоторые затруднения на дорогах останутся из-за ремонтных работ и запланированных ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге владельцев электрокаров освободят от транспортного налога.

Владельцы новых электрокаров, произведенных на территории Евразийского экономического союза, и авто на газовом топливе на пять лет освобождаются от необходимости платить транспортный налог.

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