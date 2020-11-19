Депутаты ЗакСа предлагают разрешить петербуржцам аренду земли у дома под парковку

Петербургские парламентарии предлагают предоставить горожанам возможность арендовать участки земли возле дома для парковки автомобилей.

Законопроект уже начали рассматривать в Законодательном Собрании. Авторы, среди которых депутат Денис Четырбок, считают, что это поможет решить проблемы с недостатком парковочных мест возле многоэтажек, где нередко оставляют машины жители других домов или даже районов, если речь идет о местах неподалеку от метро и бизнес-центров.

Комитет ЗакСа по законодательству одобрил инициативу. Она предоставляет жильцам дома возможность на льготных основаниях арендовать землю у города и затем, к примеру, огородить территорию шлагбаумом, чтобы избежать визитов сторонних автовладельцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об оформлении парковочных разрешений на улице Рубинштейна, где с недавних пор оставлять транспорт можно только на платных основаниях.