Вице-губернатор Соколов предложил передать Фонтанку, Мойку и Неву в ведение города

Соколов отметил, что ряд региональных водных путей относится к компетенции непосредственно Петербурга, где полномочия Ространснадзора пока не распространяются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Соколов отметил, что ряд региональных водных путей относится к компетенции непосредственно Петербурга, где полномочия Ространснадзора пока не распространяются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов в четверг, 19 ноября, выступил на отраслевой конференции «Водный транспорт», проходящей в Москве.

Соколов предложил передать часть внутренних водных путей Санкт-Петербурга под контроль региональных властей. Вице-губернатор считает, что Фонтанка, Мойка и Нева нуждаются в улучшении содержании и развитии путевого хозяйства. «Единый контроль будет залогом безопасности перевозок», — уверен политик.

По мнению Соколова, реализация проекта по развитию внутреннего водного транспорта станет мотивацией для внедрения новых экологичных технологий и строительства электрических судов. Наработки Петербурга можно будет использовать и в других регионах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице утвердили стандарт качества для общественного транспорта.