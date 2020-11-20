20 ноября Пулково работает без отмен и задержек

В аэропорту Северной столицы утро пятницы начинается по расписанию. Все самолеты взлетят в небо по расписанию.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Санкт-Петербурга, в пятницу, 20 ноября, в Пулково день начнется без отмены и задержки рейсов. Каждый самолет отправится из Северной столицы вовремя. Кроме этого, прилет самолетов тоже обойдется без непредвиденных обстоятельств.

Отметим, что в среду, 18 ноября, в Пулково были значительные проблемы с задержкой рейсов. Причиной стали погодные условия. В Петербурге выпал первый снег, который и доставил неудобства. Например, самолет из Челябинска приземлился на запасном аэродроме в Москве вместо основного в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге будут судить уборщицу, которая работала без маски в аэропорту Пулково. Нарушительницу сфотографировали сотрудники Ространснадзора и передали сведения специалистам Роспотребнадзора. После этого дело дошло до суда.