Улицы Петербурга ночью убирали и чистили 679 машин

Улицы Петербурга ночью убирали и чистили 679 машин
Уборка дорог от снега и мусора. Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

В Северной столицы уборку улиц ночью, 20 ноября, производили 679 единиц техники. За сутки в городе убрано 383 тонны мусора и смёта.

Как сообщает комитет по благоустройству Петербурга, за чистотой тротуаров следили 294 машины, а на проезжих частях трудились 267 единиц уборочной техники. Также наводить порядок помогали вакуумно-подметательные устройства. За вывоз мусора отвечали самосвалы и погрузчики.

«Дорожники выполняют весь комплекс необходимых работ по уборке города, а также следят за состоянием улично-дорожной сети. Несмотря на плюсовую температуру воздуха, сильный ветер может немного подморозить покрытие дорог, поэтому на дежурстве у опасных участков находятся специализированные машины. Они готовы оперативно выполнить противогололедную обработку», – говорится в сообщении комитета.

Отметим, что за сутки город отчистили от 383 тонн мусора, а также было использовано 222 м3 солевого раствора для борьбы с гололедом.

На данный момент, в пятницу, 20 ноября, городские улицы убирают почти 700 единиц техники и более 1300 дворников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге убрали около 50 кубометров снега 18 ноября.

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