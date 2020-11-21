Иномарка перевернулась на Первомайском шоссе из-за сильного гололеда

Иномарка перевернулась на Первомайском шоссе из-за сильного гололеда
Автомобиль перевернулся. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Ленинградской области водители страдают из-за выпавшего первого снега. Очередная авария случилась в регионе по причине скользкой трассы.

В субботу, 21 ноября, на 9-м километре Первомайского шоссе водитель «Рено Дастер» перевернулся вместе с автомобилем. Кадры с проишествия попали в группу «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Записать происшествие смог проезжавший мимо водитель.

Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники медицинской помощи. На данный момент информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Не место проишествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося и устранения последствий аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что такси вылетело с дороги и влетело в ГАЗель на Маршала Новикова. В аварии обошлось без пострадавших.

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