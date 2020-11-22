На Васильевском острове заработал «Каток у моря» — один из самых больших в Петербурге

Каток может функционировать при температуре до +10 градусов. Планируется, что он будет работать до 14 марта. Фото: группа "Севкабель Порт / Sevkabel Port" во "ВКонтакте"

Каток может функционировать при температуре до +10 градусов. Планируется, что он будет работать до 14 марта. Фото: группа "Севкабель Порт / Sevkabel Port" во "ВКонтакте"

На территории общественного пространства «Севкабель Порт» на Васильевском острове в субботу, 21 ноября, заработал один из самых больших городских катков — «Каток у моря».

Площадь катка в сравнении с прошлым годом увеличилась на 100 квадратных метров — теперь ледяное поле занимает 2,1 тысячи «квадратов». При этом организаторы учли все требования Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии коронавируса.

Количество посетителей будут строго ограничивать: на каждого человека должно приходиться 10 кв. м. Соответственно, максимальная вместимость катка снизится с 300 до 210 человек. Кроме того, посетить «Каток у моря» можно только в масках и перчатках. Он работает ежедневно с 11 до 21 часа.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что неделей ранее, 14 ноября, открылся традиционный новогодний каток в Новой Голландии.