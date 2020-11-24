В Петербурге назвали самые популярные маршруты общественного транспорта

В Петербурге назвали самые популярные маршруты общественного транспорта
Фото: Baltphoto

В Северной столице составили список самых популярных маршрутов общественного транспорта. Рейтинг основывается на статистике пассажиропотока в ноябре.

Так, любимым транспортом местных жителей стал трамвай №100, следующий от железнодорожной станции «Ручьи» до проспекта Просвещения. Общественный транспорт ежедневно перевозит больше 45 тыс. человек.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, второе место занял трамвай № 55, курсирующий в Выборгском и Приморском районах. Каждый день маршрут перевозит более 37 тыс. пассажиров. На третьем месте – трамвай №60. В день он возит около 32 тыс. горожан от «Автово» до «Балтийской жемчужины».

В топ-10 также попали автобус № 2 и 74, трамваи № 64 и 25, а также троллейбусы № 31 и 20.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в список регионов России с самой тяжелой обстановкой из-за Covid-19. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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