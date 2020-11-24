В Петербурге 28 ноября произойдет изменение маршрутов трамваев №6 и №40

«Горэлектротранс» информирует жителей Северной столице об изменении в работе общественного транспорта на 28 и 29 ноября текущего года.

В связи с проведением работ по ремонту кабельной сети с 01:00 28 ноября до 5:00 29 ноября закрывается трамвайное движение по Кронверкскому проспекту у дома №55.

Таким образом, трамвайный маршрут №6 будет следовать от от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «19-я линия В.О».

А маршрут №40 от «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до ул. Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Большому Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Академика Лебедева, ул. Комсомола (обратно по Боткинской ул.) до к/ст «Площадь Ленина».

Кроме этого, отмечается, что движение маршрута «Первый туристический» (Т1) сохраняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге названы самые популярные маршруты общественного транспорта.