Разводку Ладожского моста на трассе «Кола» перенесли на 26 и 27 ноября

Разводка Ладожского моста не состоится 25 ноября по просьбе судовладельца.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», поднятие конструкции Ладожского моста на федеральной автомобильной дороге произойдет в другие даты. Изначально планировалось совершить мероприятие 25 ноября.

Таким образом, разводка пройдет 26 ноября с 15:00 до 15:45 и 27 ноября с 10:00 до 10:45. В это время будет полностью перекрыто движение транспорта по трассе.

«В связи с разводкой моста в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге назвали самые популярные маршруты общественного транспорта.

Так, любимым транспортом местных жителей стал трамвай №100, следующий от железнодорожной станции «Ручьи» до проспекта Просвещения. Общественный транспорт ежедневно перевозит больше 45 тыс. человек.