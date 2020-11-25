На Рубинштейна приступили к организации зоны платной парковки — фоторепортаж

На Рубинштейна приступили к организации зоны платной парковки &#8212; фоторепортаж
Улица Рубинштейна 25 ноября. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

После долгих обсуждений и споров, на улице Рубинштейна в Петербурге приняли решение ограничить движение транспорта и организовать платную парковку.

Сейчас специалисты комитета по развитию транспортной инфраструктуры уже приступили к организации парковочных пространств: они устанавливают дорожные знаки, сообщающие о скоростном режиме, зоне платной парковки, местах для инвалидов, который, кстати, предусмотрено 11 штук от общей вместимости улицы в 104 автомобиля.

На Рубинштейна уже привезли, но еще не установили паркоматы — автоматы для оплаты парковки. Они будут установлены возле домов №3, 25 и 26. Также планируется сделать синюю дорожную разметку. Отметим, что далеко не все жители и постоянные посетители Рубинштейна довольны таким решением.

Улица Рубинштейна 25 ноября. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Улица Рубинштейна 25 ноября. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников
Улица Рубинштейна 25 ноября. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Улица Рубинштейна 25 ноября. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Улица Рубинштейна 25 ноября. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Улица Рубинштейна 25 ноября. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Улица Рубинштейна 25 ноября. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Улица Рубинштейна 25 ноября. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о порядке оформления разрешения на постоянное парковочное место на улице Рубинштейна.

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