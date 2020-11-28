«Планетарий №1» предложил главе Комитета по культуре Сухенко уйти

Создатель «Планетария №1» и «Люмьер-Холла» Евгений Гудов предложил главе комитета по культуре Петербурга Константину Сухенко сложить с себя полномочия. Поводом стала внезапная проверка в креативном пространстве.

По словам Гудова, чиновники пришли на мероприятие в «Люмьер-холле», которые было согласовано и проходило с соблюдением мер по коронавирусу.

Он отметил, что несмотря на это сотрудники комитета по культуре пытались прогнать гостей и закрыть площадку. После выступления они опечатали помещение, но протокол не составили.

При этом в зале было 88 человек при вместимости 400 человек, сообщает АБН. Заполненность составляла менее 25 процентов. После этого инцидента Гудов обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой принять меры и сменить главу комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый глава комитета по культуре Константин Сухенко написал заявление на сложение полномочий депутата ЗакСа Петербурга. Мандат новоиспеченного чиновника от фракции ЛДПР должна получить его помощница Анна Евстигнеева