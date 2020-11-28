«Планетарий №1» предложил главе Комитета по культуре Сухенко уйти

«Планетарий №1» предложил главе Комитета по культуре Сухенко уйти
Председатель комитета по культуре Константин Сухенко / Фото Baltphoto

Создатель «Планетария №1» и «Люмьер-Холла» Евгений Гудов предложил главе комитета по культуре Петербурга Константину Сухенко сложить с себя полномочия. Поводом стала внезапная проверка в креативном пространстве.

По словам Гудова, чиновники пришли на мероприятие в «Люмьер-холле», которые было согласовано и проходило с соблюдением мер по коронавирусу.

Он отметил, что несмотря на это сотрудники комитета по культуре пытались прогнать гостей и закрыть площадку. После выступления они опечатали помещение, но протокол не составили.

При этом в зале было 88 человек при вместимости 400 человек, сообщает АБН. Заполненность составляла менее 25 процентов. После этого инцидента Гудов обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой принять меры и сменить главу комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый глава комитета по культуре Константин Сухенко написал заявление на сложение полномочий депутата ЗакСа Петербурга. Мандат новоиспеченного чиновника от фракции ЛДПР должна получить его помощница Анна Евстигнеева

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Евгений Гудов Константин Сухенко Планетарий №1


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Самолет из Москвы в Петербург экстренно развернули на полпути
На Просвещения мигранта ограбили на 150 тыс. рублей
В Петербурге подготовили все условия для лечения юных пациентов с COVID-19
Европейский университет приобрел исторический особняк в центре Петербурга ...
В Выборгском районе избили пенсионерку
В России выявлено 27 100 новых случаев заражения коронавирусом
На Коломяжском проспекте мужчина ударил ножом свою сожительницу
В Петербурге еще 3695 человек подхватили коронавирус