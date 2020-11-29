После смертельного ДТП с бронетранспортером в Петербурге СК возбудил уголовное дело

Мужчина, находившийся за рулем БТР в момент аварии, отпущен под подписку о невыезде. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Мужчина, находившийся за рулем БТР в момент аварии, отпущен под подписку о невыезде. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Следователи Северной столицы возбудили уголовное дело по факту оказания платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели человека

Как информирует пресс-служба СУ СК РФ по городу, сотрудники одного из индвидуальных предпринимателей оказывали платные услуги, не заботясь должным образом о безопасности. В результате 28 ноября в Красносельском районе Петербурга была организована реконструкция военно-полевого выхода, которая закончилась смертельным наездом бронетранспортера на 38-летнего участника мероприятия. Мужчина мгновенно погиб.

Пресс-служба Западного военного округа уведомляет, что боевая техника и личный состав ЗВО не имеет отношения к данному происшествию, передает ТАСС. Разбирательство продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военное шествие было организовано в честь дня рождения сына известного петербургского предпринимателя, главы компании «Дальпитерстрой».