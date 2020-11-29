В Петербурге закроют проход судов по каналу С-2 из-за проверки оборудования

Канал С-2 в Северной столицы будет закрыт 30 ноября. Специалисты проведут проверки работоспособности и обслуживания гидромеханического оборудования.

Данные об этом появились в воскресенье, 29 ноября, на сайте дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Отмечается, что положение «закрыто» для судов будет действовать весь день с 30 ноября. Работоспособность будет проверяться с 9:00 до 18:00.

Кроме этого, данные ограничения не коснутся водителей автомобилей. Они смогут беспрепятственно пользоваться каналом С-2.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Токсовском районе на КАД изменили схему движения транспорта.

На участке дороги будут ремонтировать мастичный деформационный шов на железобетонной плите. В связи с этим 28 и 29 ноября будет попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели.