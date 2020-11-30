На трассе «Кола» 1 декабря на 45 минут разведут Ладожский мост

Пресс-служба ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что завтра, 1 декабря, на 45 минут будет остановлено движение автомобилей на федеральной трассе «Кола» в связи с разводкой Ладожского моста.

В период с 10:00 до 10:45 Ладожский мост через Неву в районе деревни Марьино будет разведен для прохода вниз по реке барже-буксирного состава по запросу ООО «ЕвроТрансСтрой». Разводка моста согласована с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Об этом сообщает начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Отмечается, что разводку моста осуществляют при температуре воздуха не более +25 градусов Цельсия и скорости ветра не выше 15 метров в секунду. Учреждение приносит извинения водителям за временные неудобства.

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