На Блохина иномарка сбила ребенка возле припаркованной машиной Генконсульства Швейцарии

На Блохина иномарка сбила ребенка возле припаркованной машиной Генконсульства Швейцарии
По факту ДТП проводится проверка. Фото: pixabay

В понедельник, 30 ноября, на улице Блохина в Петроградском районе Северной столицы автомобиль Kia Rio сбил 13-летнюю девочку.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, дорожный инцидент произошел около двух часов дня возле дома №25 по улице Блохина. 30-летняя женщина за рулем Kia Rio совершила наезд на школьницу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. По предварительной информации, девочка неожиданно выскочила из-за припаркованной рядом машины Генконсульства Швейцарии.

В результате дорожного-транспортного происшествия пострадавшую госпитализировали с выбитыми зубами. Состояние девочки оценивается как среднетяжелое. По факту аварии проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за массового ДТП на Московском шоссе сегодня образовалась пробка.

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