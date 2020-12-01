Москвичка зарезала мужа ножом во время отпуска в Петербурге

Москвичка зарезала мужа ножом во время отпуска в Петербурге
Расследование продолжается. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге следователи открыли уголовное дело после убийства мужчины. Обвинение предъявили его 25-летней супруге из Подмосковья.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Известно, что преступление произошло в ночь на 29 ноября в съемной квартире на Гагаринской улице, что в Центральном районе города. По данным «Мойки78», супружеская пара приехала в Северную столицу на выходные.

Между парой произошла серьезная ссора, которую не удалось решить на словах. Женщина схватилась за нож и вонзила его в грудь мужа. Потерпевшего госпитализировали, но спасти его не удалось — он скончался в больнице.

Москвичку могут заключить под стражу. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК возбудил дело после обнаружения останков семьи с ребенком в Ленобласти.

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