Москвичка зарезала мужа ножом во время отпуска в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи открыли уголовное дело после убийства мужчины. Обвинение предъявили его 25-летней супруге из Подмосковья.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Известно, что преступление произошло в ночь на 29 ноября в съемной квартире на Гагаринской улице, что в Центральном районе города. По данным «Мойки78», супружеская пара приехала в Северную столицу на выходные.
Между парой произошла серьезная ссора, которую не удалось решить на словах. Женщина схватилась за нож и вонзила его в грудь мужа. Потерпевшего госпитализировали, но спасти его не удалось — он скончался в больнице.
Москвичку могут заключить под стражу. Расследование продолжается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК возбудил дело после обнаружения останков семьи с ребенком в Ленобласти.