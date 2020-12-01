Порыв ревности: российской модели предъявили обвинение в убийстве мужа

В Петербурге 25-летней модели глянцевых журналов предъявили обвинение в убийстве. Порыв ревности обернулся трагедией.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Как сообщили в Следственном комитете, уроженке Московской области предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 29 ноября в съемной квартире на Гагаринской улице. Супружеская пара приехала в Северную столицу на выходные. по данным следствия, между парой произошла серьезная ссора, которую не удалось решить на словах. Женщина схватилась за нож и вонзила его в грудь мужа. Потерпевшего госпитализировали, но спасти его не удалось — он скончался в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина вонзил нож в сердце отцу на улице Шкапина.