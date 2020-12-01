Путину все равно на мнение Навального

Песков заявил, что президент не учитывает мнение оппозиционера, когда принимает какие-либо решения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оппозиционер Алексей Навальный никак не влияет на решения Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что «эти позиции не учитываются». Песков убежден, что Путин ничего не делает назло блогеру или в противовес.

Напоминаем, что недавно Навальный оклемался после комы. Ему стало плохо 20 августа в самолете, блогера госпитализировали в Омске. Сейчас он восстанавливается и пытается разобраться, что стало причиной инцидента. Выступая в Европарламенте, он заявил о необходимости вводить санкции против олигархов России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заявил о нежелании продолжать «пустую дискуссию» об отравлении Навального.