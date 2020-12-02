За руль в 16 лет: в Петербурге оценили проект нового регламента экзамена на права

В Петербурге оценили идею допускать к экзаменам на права с 16 лет. Как считают, в региональном отделении Всероссийского общества автомобилистов, у подростков должна быть возможность сдавать на права, но выпускать с такого возраста на дороги их не стоит.

В России обсуждают новый регламент экзамена на водительское удостоверение. Главное нововведение, предложенное МВД – допуск к сдаче на права с 16 лет. В настоящее время сдать экзамен можно с 17, а начать водить автомобиль – с 18 лет.

Как отметил председатель Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в разговоре с Gazeta.SPb, к идее допуска 16-летних к экзамену в обществе относятся положительно.

«Сама идея неплохая. У нас проходят чемпионаты по автоборью для детей 12-14 лет. Они ездят безукоризненно», — заметил Солдунов. Он также подчеркнул: допуск к сдаче экзамена с 16 лет еще не означает возможности самостоятельно управлять автомобилем в этом возрасте.

«Такую идею мы не разделяем. Можно допустить, что 16-летний водитель будет ездить по городу вместе с инструктором или родителем-опытным водителем. Но допускать самостоятельную езду, как в США, не стоит, к этому мы еще не готовы – это рано и опасно», — добавил Солдунов.

От сдачи экзамена до выезда в качестве самостоятельного водителя на дорогу будет проходить два года. Однако, по мнению Солдунова, изменения не должны привести к росту числа аварийных ситуаций.

«Для сдачи экзамена будет требоваться разрешение одного из родителей. Именно они должны понимать: в этом случае у ребенка должна быть возможность регулярно заниматься и оттачивать навык вождения», — заключил эксперт.

Предполагается, что сдавать экзамен на водительские права 16-летние подростки смогут по разрешению одного из законных представителей.

Отметим, что в новой редакции регламента будут определяться основания, на которых будущий водитель не будет допущен к экзамену. Среди таких – лишение прав в прошлом, неправленые или подделанные документы, неоплаченная государственная пошлина или отсутствие лицензии у автошколы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как может измениться экзамен на водительские права.