За руль в 16 лет: в Петербурге оценили проект нового регламента экзамена на права

За руль в 16 лет: в Петербурге оценили проект нового регламента экзамена на права
Председатель Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. Фото: voaspb.ru

В Петербурге оценили идею допускать к экзаменам на права с 16 лет. Как считают, в региональном отделении Всероссийского общества автомобилистов, у подростков должна быть возможность сдавать на права, но выпускать с такого возраста на дороги их не стоит.

В России обсуждают новый регламент экзамена на водительское удостоверение. Главное нововведение, предложенное МВД – допуск к сдаче на права с 16 лет. В настоящее время сдать экзамен можно с 17, а начать водить автомобиль – с 18 лет.

Как отметил председатель Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в разговоре с Gazeta.SPb, к идее допуска 16-летних к экзамену в обществе относятся положительно.

«Сама идея неплохая. У нас проходят чемпионаты по автоборью для детей 12-14 лет. Они ездят безукоризненно», — заметил Солдунов. Он также подчеркнул: допуск к сдаче экзамена с 16 лет еще не означает возможности самостоятельно управлять автомобилем в этом возрасте.

«Такую идею мы не разделяем. Можно допустить, что 16-летний водитель будет ездить по городу вместе с инструктором или родителем-опытным водителем. Но допускать самостоятельную езду, как в США, не стоит, к этому мы еще не готовы – это рано и опасно», — добавил Солдунов.

От сдачи экзамена до выезда в качестве самостоятельного водителя на дорогу будет проходить два года. Однако, по мнению Солдунова, изменения не должны привести к росту числа аварийных ситуаций.

«Для сдачи экзамена будет требоваться разрешение одного из родителей. Именно они должны понимать: в этом случае у ребенка должна быть возможность регулярно заниматься и оттачивать навык вождения», — заключил эксперт.

Предполагается, что сдавать экзамен на водительские права 16-летние подростки смогут по разрешению одного из законных представителей.

Отметим, что в новой редакции регламента будут определяться основания, на которых будущий водитель не будет допущен к экзамену. Среди таких – лишение прав в прошлом, неправленые или подделанные документы, неоплаченная государственная пошлина или отсутствие лицензии у автошколы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как может измениться экзамен на водительские права.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
водительские права мвд новости спб подросток экзамен


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончалась актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме ...
Полиция Петербурга задержала афериста, продававшего пенсионерам GPS-трекеры ...
В Петербурге задержали расклейщиков листовок против депутата Четырбока
Городской суд Петербурга отложил заседание по делу жены рэпера Картрайта ...
ВОЗ советует носить защитные маски даже на улице
Депутат ЗакСа Ленобласти Валерия Коваленко: зверофермы должны стать ...
Биолог Софья Романюк: массовое убийство норок из-за коронавируса — ...
Агрессивные автомобилисты устроили драку на Кантемировской улице