Новая система управления транспортом стала на паузу, как и транспортная реформа в Петербурге

В Петербурге представили проект новой системы управления общественным транспортом. Идею такой системы в городе обсуждают уже не первый год, однако ее реализацию, как и транспортную реформу в целом, откладывают.

Разработчик системы обещает сделать оплату проезда удобнее – через QR-коды, мобильный телефон и электронную платежную систему. Утверждается также, что проект сможет помочь сэкономить городскому бюджету более 20 миллиардов рублей. Создатели говорят, что внедрить систему могут в рекордные сроки – летом следующего года. Впрочем, как отметил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, ее еще «нужно доводить до ума».

О комплексной информационной системе управления городским и пассажирским и пригородным транспортом общего пользования (КИСУ ГППТ или КИСУ) в городе говорят уже давно. Ею хотели заменить систему электронного контроля оплаты проезда и автоматическую систему управления городским общественным транспортом, которые существуют сегодня.

Разработкой проекта даже занимался НТЦ «Измеритель», но в прошлом году Смольный признал, что к эксплуатации система не готова. Контракт был расторгнут. Ввод системы ожидали вместе с началом транспортной реформы. После Смольный заявлял, что намерен внедрить к 2022-му году сервисную модель управления городским транспортом. В итоге не произошло ни реформы, ни внедрения новой системы.

Какая судьба ждет КИСУ – пока не ясно. Представление проекта еще не означает реализацию.

Откладывается и реализация транспортной реформы. Сначала было принято решение подождать до осени следующего года. В конце ноября в городской администрации дали понять, что сроки отодвинут на два года. При этом подрядчик должен будет предоставить две схемы развития транспорта: краткосрочную – до 2022 года, и долгосрочную – до 2028 года.

Реформа, которая могла стартовать летом этого года, должна была заменить все маршрутки социальными автобусами. При этом эксперты неоднократно указывали на то, что из виду упускается вопрос экологичного транспорта.