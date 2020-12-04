В ноябре жители Петербурга более 150 тысяч раз нарушили правила дорожного движения

Автоматизированная система фиксации нарушений ПДД и контроля оплаты штрафов работает в Петербурге с 2010 года. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

Автоматизированная система фиксации нарушений ПДД и контроля оплаты штрафов работает в Петербурге с 2010 года. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

Комплексы фотовидеофиксации за ноябрь 2020 года выявили свыше 150 тысяч нарушений правил дорожного движения на магистралях Северной столицы.

Об этом в пятницу, 4 декабря, уведомляет пресс-служба комитета по информатизации и связи. Чаще всего петербуржцы игнорируют скоростной режим — зафиксировано более 140 тысяч таких нарушений, то есть 93% от общего числа. Кроме того, горожане нарушали требования остановки и стоянки свыше 7,7 тысяч раз, а также более тысячи раз проезжали на «красный» сигнал светофора.

Всего с начала года было возбуждено более 3,4 млн административных дел из-за правонарушений в области дорожного движения, что на 20% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Сейчас в Петербурге фиксируют нарушения свыше 270 стационарных, мобильных и передвижных комплексов наблюдения, их число планируют увеличить в следующем году.

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