В ночь на 7 и 9 декабря мосты в Петербурге разводить не будут

Петербуржцев просят помнить об изменениях и учитывать их при составлении маршрута. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербуржцев просят помнить об изменениях и учитывать их при составлении маршрута. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В ночь на понедельник и среду, 7 и 9 декабря соответственно, мосты в Северной столице будут разводить по навигационному расписанию 2020 года.

Об этом в пятницу, 4 декабря, информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Причиной разводки мостов является баржебуксирный состав, который будет курсировать по Неве из Большого порта Санкт-Петербурга в поселок Усть-Ижора и обратно.

В ведомстве предупреждают, что наводка мостов может быть осуществлена раньше указанного времени, по факту прохождения судна. За изменениями в графике можно следить на сайте и в социальных сетях «Мостотреста» или через приложение «Мосты Петербурга».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сезон разводки мостов по Неве прошли почти 3 тысячи судов. Навигация по Неве и Малой Неве длилась с 10 апреля по 30 ноября.